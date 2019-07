Nikkei, Topix & Co: Aktienkurse in Tokio kaum verändert

SydneyDie Anleger haben an der Börse in Tokio am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Nikkei-Index notierte leicht im Plus bei 21.749 Punkten, nachdem er am Vortag rund zwei Prozent zugelegt hatte. Der breiter gefasste Topix lag kaum verändert bei 1587 Punkten. Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen. Am Montag hatte die Erleichterung über eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit die Börsen angetrieben.