Nikkei, Topix und Co.: Aktienmarkt in Japan folgt Wall Street nach oben

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Das Konjunkturpaket in den USA helfe auch der Weltwirtschaft und dieser Optimismus wirke sich positiv auf konjunktur-sensitive Aktien in Japan aus, sagte Marktstratege Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui. Investoren deckten sich vor dem Impfbeginn in Japan auch wieder mit Werten ein, die in der Coronakrise unter die Räder gekommen waren.