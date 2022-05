Nikkei, Topix & Co: Anhaltende US-Inflation drückt Asien-Börsen – Topix und Nikkei fallen ins Minus

Die Anleger in Asien ziehen sich angesichts der anhaltenden US-Inflation am Donnerstag aus den Märkten zurück. Die wirtschaftlichen Folgen der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed zur Eindämmung der Inflation lassen den Börsianern weniger Luft für Investitionen. „Wir haben jetzt mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte auf der Tagesordnung. Für die Aktienmärkte bedeutet das wirklich das Ende des freien Geldes“, sagte Damian Rooney von Argonaut in Perth. „Ich denke, dass wir vor sechs Monaten mit dem Anstieg der US-Aktien getrieben von Hoffnungen und Wünschen und dem Wahnsinn der Meme-Aktien wahrscheinlich einem Wahn erlegen waren und plötzlich wieder ein wenig zur Realität zurückkehren.“