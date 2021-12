Nikkei, Topix und Co.: Ankündigung von Didi-Delisting verunsichert asiatische Börsen

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt, nachdem der chinesische Fahrdienstvermittler Didi ankündigte, sich von der New Yorker Börse verabschieden zu wollen. Die Anleger machen sich Sorgen über weitere Spannungen zwischen den USA und China und eine erneute Regulierung der Technologiebranche. „Die Tatsache, dass es zu Delistings kommt, macht unsicher, wie sich dies auf das breitere US-China-Bild auswirkt“, sagte Moh Siong Sim, Analyst der Bank of Singapore.