 Nikkei, Topix & Co.: Anleger besorgt über gekappte Prognosen - Tokioter Börse im Minus

TokioSorgen vor nicht mehr so stark wachsenden Firmengewinnen haben den Aktienmarkt in Tokio am Mittwoch belastet. „Viele Unternehmen aus Japan und den USA haben ihre Gewinnprognosen während der laufenden Bilanz-Saison gekappt“, sagte Shoji Hirakawa vom Tokai Tokyo Research Institute. „Deshalb fällt es Investoren schwer, zuzugreifen.“