Nikkei, Topix und Co.: Anleger in Asien halten sich vor Fed-Entscheid zurück

Vor dem Zinsentscheid in den USA haben sich Anleger in Fernost weitgehend zurückgehalten. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index diesen Dienstag knapp 0,1 Prozent fester bei 22.001 Zählern aus dem Handel und notierte damit auf dem höchsten Niveau seit mehr als vier Monaten. Vor dem US-Zinsentscheid diesen Mittwoch blieben viele Investoren in Deckung.