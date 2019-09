Nikkei, Topix und Co.: Anleger in Asien halten sich vor Notenbank-Entscheidungen zurück

Die Anleger in Asien sind vor den Zinsentscheidungen der Zentralbanken in Japan und USA in Wartestellung gegangen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwoch nahezu unverändert bei 22.009 Punkten. Der breiter gefasste Topix viel um 0,4 Prozent auf 1608 Zähler.