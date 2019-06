Nikkei, Topix & Co: Anleger in Asien lassen vor Fed-Sitzung Vorsicht walten

TokioEinen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank haben sich die Anleger in Fernost kaum aus der Deckung gewagt. An der Tokioter Börse gab der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag 0,2 Prozent auf 21.077 Punkte nach. In China notierte die Börse Shanghai 0,3 Prozent tiefer, der Markt in Hongkong legte leicht 0,2 Prozent zu. Mit einer Zinssenkung der Federal Reserve werde zwar zumeist noch nicht gerechnet, sagten Händler.