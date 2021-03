Nikkei, Topix und Co.: Anleger in Asien machen Kasse

Ein erneuter Anstieg der Anleiherenditen hat die Anleger an den asiatischen Börsen zur Wochenmitte vorsichtig gemacht. In Tokio fiel der Nikkei-Index am Mittwoch 0,6 Prozent auf 29.264 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent. Anleger machten vor allem bei Finanzwerten und Bergbauaktien Kasse.