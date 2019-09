Nikkei, Topix und Co. Anleger in Asien optimistisch nach Zinssenkung der US-Notenbank

19. September 2019

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve hat die Börsen in Asien am Donnerstag beflügelt. Der Nikkei notiert 1,1 Prozent im Plus, der Topix legt 1,5 Prozent zu.