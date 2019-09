Nikkei, Topix & Co.: Anleger in Asien setzen auf Konjunkturhilfe der Notenbanken

Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed und neuen Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Börsianer, dass die japanische Notenbank nächsten Monat mit konjunkturstützenden Maßnahmen nachzieht. Im August war die Inflationsrate in Japan so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr – ein weiteres Argument für eine Geldpolitik, die die Wirtschaft ankurbelt. Die Bank of Japan hat bereits angekündigt, die maue Wirtschaftsentwicklung stärker im Blick zu haben. Auch China senkte am Freitag seinen neuen Referenzzinssatz leicht, um die Kreditvergabe anzukurbeln.