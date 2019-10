Nikkei, Topix & Co Anleger in Asien trotz positiver Signale im Handelskonflikt zurückhaltend

22. Oktober 2019

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Montag optimistisch über ein China-Abkommen geäußert. Dennoch reagierten Anleger an den Börsen in Fernost am Dienstag nur zögerlich.