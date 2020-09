Nikkei, Topix und Co.: Anleger in Asien vorsichtig – Nikkei gibt 0,6 Prozent nach

An den Aktienmärkten in Asien haben sich die Anleger am Mittwoch zurückhaltend präsentiert. Sorgen um die Erholung der Weltwirtschaft und Befürchtungen wegen der Corona-Pandemie prägten Analysten zufolge den Handel. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent tiefer mit 23.220,33 Punkten. Die Börse in Shanghai gab 0,3 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor ein Prozent.