Nikkei, Topix & Co Anleger in Tokio halten sich vor Fed-Anhörung zurück

10. Juli 2019 , aktualisiert 10. Juli 2019, 05:48 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

US-Notenbankchef Powell will am Mittwoch im US-Kongress bei einer Anhörung geldpolitisch Stellung beziehen. Anleger in Tokio sind zurückhaltend.