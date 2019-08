Nikkei, Topix & Co: Anleger schöpfen Hoffnung im Zollstreit – Tokioter Börse legt zu

Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben am Dienstag den asiatischen Börsen Auftrieb gegeben. Investoren zeigten sich erleichtert über die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser begrüßte ein Gesprächsangebot der Regierung in Peking und erklärte sich dazu bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Börsianer warnten allerdings vor übertriebener Zuversicht. Eine echte Lösung in dem Zollkonflikt sei weiterhin nicht in Sicht. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 1,2 Prozent auf 20.509 Punkte. Der chinesische CSI300 gewann 1,9 Prozent.