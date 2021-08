Nikkei, Topix und Co.: Anschläge in Afghanistan dämpfen Stimmung der asiatischen Anleger

Die Stimmung der asiatischen Anleger war am Freitag nach den Anschlägen auf den Flughafen in Kabul etwas gedämpft. Auch in Erwartung auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell sind die Anleger vorsichtig geworden. „Es gibt drei Dinge, die sich im Moment dazu beitragen, die Stimmung zu trüben“, sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets, und verwies auf die schwache Entwicklung an der Wall Street nach den Anschlägen in Afghanistan, auf die Vorsicht vor dem bevorstehenden Symposium in Jackson Hole und auf die Tatsache, dass die asiatischen Börsen in dieser Woche schwächelten, weil die Anleger wegen möglicher künftiger regulatorischer Maßnahmen in China nervös waren.