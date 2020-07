Nikkei, Topix & Co.: Asia-Börsen geraten wegen steigender Coronavirus-Fälle ins Schwanken

Die asiatischen Aktien haben sich am Mittwoch erneut uneinheitlich gezeigt. Die Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung ließen die Anleger nicht los, da einige Staaten einen Anstieg der Coronavirus-Fälle verzeichneten. Allein in den USA stieg die Zahl der Infizierten auf über drei Millionen, der US-Bundesstaat Kalifornien meldete am Dienstag mit mehr als 10.000 Coronavirus-Fälle einen Rekordanstieg binnen 24 Stunden. Auch im australischen Bundesstaat Victoria nahmen die bestätigten Fälle zu. In Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes, wurden daraufhin wieder Ausgangsbeschränkungen für zunächst sechs Wochen verhängt.