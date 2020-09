Nikkei, Topix und Co.: Asia-Börsen zeigen sich durchwachsen

Die Börsen in Asien haben sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. „Nach einem so starken Lauf im Sommer kehren wir zum alten Pandemie-Spiel zurück, also sehen wir eine verstärkte Nachfrage bei Technologiewerten“, sagte Mona Mahajan, Senior-Investmentstrategin bei Allianz Global Investors in New York. „Das ist ein defensiver Schachzug, da die Leute wieder verstärkt daran denken, zu Hause zu bleiben, wenn wir uns der Herbstsaison nähern.“