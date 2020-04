Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien fallen nach US-Rohöl-Einbrüchen zweiten Tag in Folge

Neben massiven Überangebotssorgen, so Analysten, unterstreiche der Einbruch auch die technischen Zwänge, denen der Markt bei der Reaktion auf solche Schocks ausgesetzt sei. „Der negative Preis war wahrscheinlich eine Anomalie, aber er war auch ein Symptom für größere zugrundeliegende Probleme, die die Branche angehen muss“, sagte Arij van Berkel, der das Energieforschungsteam von Lux Research in Amsterdam leitet. Es zeige, dass trotz des vielfältigen Produktportfolios in der Ölindustrie, die Fähigkeit der Branche „extrem begrenzt“ sei, zwischen den Märkten zu wechseln. Der Ölpreisverfall habe neue Vorsicht gegenüber dem Aktienmarkt ausgelöst.