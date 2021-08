Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien fallen weiter ab

Die asiatischen Börsen sind am Freitag weiter gefallen. Die Furcht vor sich allmählich schließenden Geldschleusen der US-Notenbank verunsicherte nicht nur die Anleger an der Wall Street sondern auch die Anleger in Asien. „Die jüngste Schwäche der asiatischen Aktienmärkte ist zum Teil auf die Stärkung des US-Dollars zurückzuführen, da sich der Markt auf die allmähliche Verringerung der geldpolitischen Anreize vorbereitet“, sagte Fan Cheuk Wan, Leiterin für Kapitalanlagen von Privatbanken bei HSBC in Asien.