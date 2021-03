Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien folgen der Wall Street vor Fed-Sitzung ins Plus

Die asiatischen Aktienmärkten folgen am Dienstag der Wall Street auf Rekordstände. Die Indizes stiegen aufgrund von Zuwächsen bei den Reisewerten, da Massenimpfungen in den Vereinigten Staaten und die Zustimmung des Kongresses zu einem 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfsgesetz den Optimismus der Anleger anheizten. Fest im Blick haben die Börsianer dabei die Sitzungen der US-Notenbank Fed, der Bank of England und der Bank of Japan in dieser Woche. „Die Märkte werden sich wahrscheinlich in einer Warteschleife befinden vor dieser... zentralbanklastigen Woche“, schrieben die Analysten von TD Securities.