Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien folgen größtenteils Aufwärtstrend der Wall Street

Nachdem die Wall Street im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten auf Rekordhöhen gestiegen war, hat sich die Börse in Tokio am Freitag zunächst stärker gezeigt. „Der schwächere Yen beflügelt die Aktien von Autoherstellern und anderen Firmen wie Sony, da die Investoren erwarten, dass sie ihren Ausblick anheben könnten“, sagte Norihiro Fujito, Chefanlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. In China sind die Aktien einen Tag nach den Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen der Kommunistischen Partei gefallen.