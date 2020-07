Nikkei, Topix & Co.: Asiatische Aktien klettern auf Viermonatshoch

Die asiatische Aktien sind am Montag auf ein Viermonatshoch gestiegen. Die meisten Märkte hatten bereits in der vergangenen Woche an Boden gewonnen, da eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus dem Juni die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte – obwohl steigende Coronavirus-Fälle in den Vereinigten Staaten die Zukunftsaussichten trüben.