Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien stürzen auf Monatstief ab

„Es gibt keinen klaren Katalysator hinter dieser Bereinigung“, sagte Marios Hadjikyriacos, Investmentanalyst bei XM. Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 28.360 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1888 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.