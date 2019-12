Nikkei, Topix & Co: Asiatische Aktien von Wall Street beflügelt

Asiatische Aktien haben am Montag zugelegt und haben sich von der Dynamik der Wall Street nach überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten mitreißen lassen. Dennoch ist die positive Stimmung durch Sorgen über Chinas Konjunkturabschwächung aufgrund des anhaltenden Handelsstreits gedeckelt. Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sagte am Freitag, dass eine am 15. Dezember ablaufende Frist von US-Zöllen auf chinesische Konsumgüter noch ticken würde. Präsident Donald Trump sei aber zuversichtlich, was die Handelsgespräche mit China angehe.