Nikkei, Topix und Co: Asiatische Anleger von zweiter Infektionswelle unbeeindruckt

Die asiatischen Aktien sind am Donnerstag der Wall Street in Minus gefolgt. Der Fall wurde allerdings von besseren wirtschaftlichen Aussichten Asiens gegenüber den Sorgen der Anleger über strikte Lockdowns in Europa abgebremst. „Asien nimmt an dieser Geschichte der zweiten oder dritten Welle nicht wirklich teil, weil das Virus weitgehend unter Kontrolle ist“, sagte Rob Carnell, Chefökonom in Asien bei der niederländischen Bank ING. „Infolgedessen sehen die heimischen Volkswirtschaften akzeptabel aus. Die Exporte werden schwach bleiben, aber im Inland geht es ihnen immer noch gut und sie schneiden im Vergleich zu Europa und den USA viel besser ab.“