Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Anleger vor US-Arbeitsmarktdaten unentschlossen

Während die Aktienmärkte in Japan am Donnerstag weiter auf Rekordjagt sind, hat die Dynamik an den Börsen in China nachgelassen. Sorgen über eine höhere Inflation und eine damit verbundene früher als erwartete Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed stehen weiter bei den Anlegern im Vordergrund. Die Fed veröffentlichte ihren Konjunkturbericht Beige Book, der auf Arbeitskräftemangel und Inflationsdruck hinwies.