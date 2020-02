Nikkei, Topix & Co: Asiatische Anleger zeigen sich vorsichtig optimistisch

Viele Investoren argumentieren, dass jede Verlangsamung vorübergehend sein würde und dass die politischen Schritte Chinas Grund genug seien, optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten zu bleiben – aber bisher hat China keinen Weg gefunden, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. „Wir werden einen starken Tag in Asien haben, aber ob dies die Umkehrung eines Abwärtstrends ist, bleibt abzuwarten“, sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney.