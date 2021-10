Nikkei, Topix und Co: Asiatische Börsen atmen nach Zahlung von Evergrande auf

Nach einer sorgenvollen Woche rund um das angeschlagene chinesische Immobilienunternehmen Evergrande konnten die asiatischen Anleger am Freitag endlich aufatmen. Das Unternehmen überwies am Donnerstag Gelder auf ein Treuhandkonto, um eine am 23. September fällige Zinszahlung für eine Dollar-Anleihe zu leisten. Zusätzlich beflügelten die gestiegenen Technologiewerte die asiatischen Börsen. „In den letzten Tagen standen die Gewinne im Vordergrund und die Tech-Aktien haben den Ansturm angeführt“, sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG Australia.