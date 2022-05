Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen bleiben trotz Furcht vor Zinserhöhungen der Fed stabil

Die asiatischen Anleger haben sich von den Zinssorgen an der Wall Street nicht beirren lassen und sorgten deswegen am Freitag zum Ende der Woche nochmal für etwas Erholung an den Börsen. „In der Form der US-Staatsanleihenkurve sehen wir keine besonders neuen Rezessions-/Abschwächungssignale, sondern nur die gleiche konsistente deutliche Verlangsamung, die für H2 2023 vorgesehen ist“, so Alan Ruskin, Makrostratege bei der Deutschen Bank.