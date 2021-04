Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen bleiben zurückhaltend

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag zurückhaltend gezeigt, nachdem die US-Märkte schwächer abgeschlossen hatten. „Die Volatilität an den US-Märkten hat nachgelassen, da sie vor der Berichtssaison flach gehandelt werden“, sagte James Rosenberg, ein Berater von Baillieu Holst in Sydney. Die Anleger warten nun auf den Beginn der Gewinnsaison und die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten, die Aufschluss darüber geben sollen, wie sich die globale Erholung von der Pandemie entwickeln wird.