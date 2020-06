Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen blicken auf anstehende Fed-Entscheidung

Die Dynamik an den asiatischen Aktienmärkte ist am Mittwoch wegen Zweifeln an der globalen Erholung von der Pandemie vor der Sitzung der US-Notenbank abgeebbt. Der Fokus der Anleger hat sich auf die wirtschaftlichen Aussichten der Fed verlagert. „Die Fed-Entscheidung heute Abend ist maßgebend, ob die Märkte einen Boxenstopp einlegen oder eine Kehrtwende“, sagte Vishnu Varathan, Leiter Wirtschaft und Strategie bei der Mizuho Bank in Singapur.