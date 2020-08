Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen erreichen 29-Monats-Hoch

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent und lag bei 1631 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent und stieg auf Werte, die seit Mitte 2015 nicht mehr erreicht wurden. Umfragen ergaben, dass die chinesische Produktionstätigkeit im Juli zwar auf 51,0 zurückgegangen ist, die Aussichten aber positiv sind.