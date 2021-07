Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen fallen auf Sechs-Wochen-Tief

Die asiatischen Börsen fielen am Donnerstag auf ein Sechs-Wochen-Tief. „Die Marktstimmung ist etwas wackelig geworden“, sagte OCBC-Analyst Terence Wu. Offenbar waren die Anleger nach einem Ausverkauf von Tech-Aktien in Hongkong und den steigenden Infektionszahlen nicht in der Stimmung, große Risiken einzugehen.