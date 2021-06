Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen folgen Abwärtstrend der Wall Street

Die asiatischen Anleger reagierten am Freitag im frühbörslichen Handel empfindlich auf den Abwärtstrend an der Wall Street. Die von robusten Jobdaten aus den USA angefachten Inflations- und Zinssorgen wirkten sich auch auf die Stimmung an den die asiatischen Börsen aus. „Die realen US-Zinsen haben sich nach oben bewegt - das ist nicht gut für das Risiko oder die Stimmung“, schrieb Chris Weston, Leiter des Research beim Brokerhaus Pepperstone in Melbourne, in einer Notiz an Kunden.