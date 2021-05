Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen knicken nach US-Inflationserwartungen ein

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. Asiatische Aktien gaben im frühen Handel am Dienstag nach, nachdem die Inflationserwartungen in den USA auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen waren. „Die asiatischen Börsen werden heute dem US-Trend folgen und insbesondere einige chinesische Tech-Werte werden wegen der anstehenden Kartellstrafe unter großem Druck stehen“, sagte Hong Hao, Forschungsleiter bei BoCom International.