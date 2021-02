Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen nach Rekordjagd vom Wochenstart uneinheitlich

In Erwartung der Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed haben sich die asiatischen Börsen am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. „Die heutige Veröffentlichung des Protokolls wird wahrscheinlich die Vorstellung verstärken, dass die Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum niedrig halten will“, sagte Sophia Ng, Analystin bei der MUFG Bank in Singapur.