Nikkei, Topix & Co.: Asiatische Börsen nach Wirtschaftsdaten aus Japan durchwachsen

Die asiatischen Aktien haben am Dienstag nach dem Höhenflug zum Wochenstart eine Pause eingelegt. Die japanische Börse tendierte nach Bekanntgabe der Daten zum privaten Konsum tiefer: Die Ausgaben der Haushalte war im Mai so stark wie noch nie gesunken. In mehreren Staaten wurde ein Anstieg neuer Coronavirus-Fälle verzeichnet, wodurch Restaurants und Bars gezwungen waren, erneut zu schließen. Die Anleger werteten dies als einen Rückschlag für die aufkeimende Erholung der Wirtschaft.