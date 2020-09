Nikkei, Topix und Co: Asiatische Börsen reagieren durchwachsen auf US-Präsidentschaftsdebatte

Die asiatischen Aktien haben sich am Mittwoch mit Blick auf die erste US-Präsidentschaftsdebatte durchwachsen gezeigt. Das erste Duell zwischen dem Demokraten Joe Biden und Präsident Donald Trump wurde von politischen Analysten als Trumps beste Chance gewertet, seinen in Meinungsumfragen bestehenden Rückstand aufzuholen. Ein gutes Abschneiden für Trump in der Debatte könnte die ansonsten vorsichtige Marktstimmung heben, sagte Michael McCarthy, Chefstratege bei Broker CMC Markets in Sydney.