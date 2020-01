Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen reagieren uneinheitlich auf neue Virus-Zahlen

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach dem jüngsten Anstieg der Virusfälle gegensätzlich: Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt, die Anleger in Shanghai ließen die Kurse dagegen fallen. Die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Krankheitserregers brachte die Kurse ins Wanken.