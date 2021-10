Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen rutschen nach Gewinnenttäuschung ab

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen von Amazon und Apple und der weiterhin sinkenden Industrieproduktion in Japan uneinheitlich gezeigt. Die asiatischen Anleger, insbesondere an den Anleihe- und Devisenmärkten, sind zudem besorgt über die unterschiedlichen Reaktionen der Zentralbanken weltweit auf die steigende Inflation.