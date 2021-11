Nikkei, Topix und Co. Asiatische Börsen schließen im Minus – US-Geldpolitik im Fokus

02. November 2021

Anleger in Asien sind am Dienstag eher zurückhaltend geblieben. Mit Spannung wird das Ergebnis der Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch erwartet.