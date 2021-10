Nikkei, Topix und Co: Asiatische Börsen sind zum Ende der Woche im Aufwärtstrend

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Nach einer einwöchigen Pause kehrten auch die chinesischen Anleger mit positivem Schwung zurück und brachten der Börse in Shanghai kurz vor dem Wochenende ein Plus ein. In den vergangenen drei Monaten wurden chinesische Aktien durch regulatorische Änderungen, Turbulenzen im Immobiliensektor und in jüngster Zeit durch eine Energiekrise in Mitleidenschaft gezogen, doch davon scheinen sich einige Anleger dennoch nicht abschrecken zu lassen.