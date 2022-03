Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen starten mit leichtem Plus

Die asiatischen Börsen starteten in den Dienstag nach Gewinnen bei Banken, Energie- und Bergbau-Aktien mit leichtem Plus in den Handelstag. Eingepreist waren darin Erwartungen, die US-Notenbank Fed werde womöglich den Leitzins schneller als erwartet anheben und der Krieg in der Ukraine mit seinen weltweiten Auswirkungen auf die Energieversorgung.