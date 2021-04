Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen starten vorsichtig in die Woche

Die Asiatischen Börsen sind am Montag vorsichtig in die neue Woche gestartet. Die Investoren waren verhalten, weil sie sehen wollten, wie sich die Aktien der Alibaba Group Holding Ltd entwickeln werden, nachdem China eine Rekordstrafe von 18 Milliarden Yuan (2,75 Milliarden Dollar) gegen den E-Commerce-Riesen verhängt hatte.