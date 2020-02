Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen trotz Coronavirus-Sorgen im Plus

In China haben die Fabriken nach einer längeren Mondneujahrspause nur langsam die Produktion wieder hochgefahren, was die Analysten von JPMorgan veranlasste, die Wachstumsprognosen für dieses Quartal erneut herabzustufen. „Der Ausbruch des Coronavirus hat die Dynamik der chinesischen Wirtschaft völlig verändert“, hieß es in einer Mitteilung. Sollte der Ausbruch bis April nicht ihren Höhepunkt erreicht haben, könnte sich das Wachstum im ersten Quartal ins Negative umkehren, wobei sich eine Erholung über das zweite und dritte Quartal hinziehen könnte, so die Analysten von JPMorgan.