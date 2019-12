Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen trotz Hoffnungen im Handelsstreit zögerlich

Die Börse in Tokio hat am Montag zunächst schwächer tendiert. Die Anleger zeigten sich zwar optimistisch, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China im neuen Jahr gelöst werden könne, hielten sich dennoch zurück. Kay Van-Petersen, globaler Makrostratege bei Saxo Capital Markets, sagte, dass die begrenzte Liquidität kurz vor Jahresende und die Lockerung des Handels zwischen den USA und China sowie die Unsicherheiten im Brexit „nur dazu geführt haben, dass wir nach oben gedriftet sind. Also auch, wenn es einen Rückgang gibt... Ich glaube nicht, dass er irgendwie von Bedeutung sein wird.“