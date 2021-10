Nikkei, Topix und Co: Asiatische Börsen vor Gewinnsaison der Börsenschwergewichte in Lauerstellung

Die Anleger in Asien gehen am Montag vor den anstehenden Bilanzzahlen von Börsenschwergewichten im Laufe der Woche in Wartestellung. Die Tech-Giganten Microsoft , Apple und Alphabet sowie europäische und asiatische Finanzriesen wie die Deutsche Bank und Lloyds, die China Construction Bank und Nomura legen in den kommenden Tagen ihre Zahlen vor. „In dieser Woche stehen die Erträge im Mittelpunkt“, so Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung des Brokerhauses Pepperstone in Melbourne.