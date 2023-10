Nikkei, Topix & Co.: Asiatische Börsen wegen Nahost-Konflikt im Sinkflug

Die Börsen in Asien haben wegen einer steigenden Angst bezüglich des Nahost-Konflikts und dem unaufhaltsamen Anstieg der langfristigen US-Renditen am Freitag ein neues Elf-Monats-Tief erreicht. Der Anstieg der zehnjährigen US-Leitzinsrendite über Nacht auf fünf Prozent hat die Kreditkosten weltweit in die Höhe getrieben. Außerdem hat am Freitag die Bank of Japan auf dem Markt für japanische Staatsanleihen (JGB) eingegriffen, als die 10-jährige JGB-Rendite ein Jahrzehnthoch erreichte.