Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen wegen US-Gesetzen zu Hongkong mit Verlusten

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch Gesetze zur Unterstützung der pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong unterzeichnet. Ein Gesetz sieht unter anderem die Möglichkeit von Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen vor, ein zweites verbietet den Export von Massenkontrollmunition wie Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschossen und Elektroschockern an die Hongkonger Polizei. Chinas Außenministerium warnte daraufhin umgehend vor nicht näher bezeichneten „harten Gegenmaßnahmen“.